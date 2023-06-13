Alpine использует опыт Формулы 1 в проекте Aqualines

В Alpine решили применить свой обширный инженерный опыт, приобретённый за годы выступлений в Формуле 1, в проекте, не имеющем отношения к гонкам, но тоже связанном со скоростью.

Речь идёт о французском стартапе Aqualines – эта молодая компания занимается разработкой навипланов – супербыстрых плавсредств нового поколения.

«Обычно мы, конечно, занимаемся только гонками, однако используем наши возможности в коммерческих проектах, не имеющих отношения к Формуле 1, – прокомментировал Боб Белл, консультант по стратегическому развитию Alpine F1 Team. – Примерно последние 18 месяцев я помогал в становлении научно-исследовательского подразделения Alpine Lab, это было моей приоритетной задачей.

Я очень тесно сотрудничал с клиентами, которым требовались наши услуги, поскольку Alpine Lab объединяет усилия с нашим бизнес-подразделением. Работать с проектом Aqualines очень интересно. Когда специалисты этой компании к нам обратились, они очень хорошо к этому подготовились и точно знали, чего хотят.

Суть в том, что они разработали транспортное средство, которое перемещается очень близко к поверхности – в данном случае, близко к поверхности воды. Они предоставили готовую конструкцию этой машины и рассчитали параметры требуемых тестовых режимов, которые мы в состоянии обеспечить.

После этого мы разработали программу испытаний и построили модель в соответствии с требованиями Aqualines. Услуги, которые они хотели от нас получить, в полной мере соответствуют области наших знаний и опыта».

Для совместной тестовой программы использовались технологические возможности базы команды Формулы 1 в Энстоуне, Хотя проект посвящён созданию скоростного судна, в нём используется принцип граунд-эффекта, а в Alpine F1 по этой части накоплен большой опыт. Впрочем, на какой стадии находится проект, и когда можно ждать каких-то конкретных результатов, пока не сообщается.