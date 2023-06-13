Брат Льюиса Хэмилтона написал книгу о своей жизни

Николас Хэмилтон, младший брат семикратного чемпиона мира, написал книгу о своей жизни, поскольку считает, что приобретённый им опыт может пригодиться другим.

Николас страдает от врождённого церебрального паралича, и когда ему было полтора года, врачи прогнозировали, что он никогда не научится ходить и будет навсегда прикован к инвалидному креслу. Однако он не просто опроверг эти пророчества, но стал первым британским гонщиком с ограниченными возможностями и теперь выступает в национальном кузовном чемпионате BTCC.

У книги довольно оригинальное и длинное название, которое можно перевести так: «Теперь, когда я привлёк ваше внимание» с подзаголовком «7 уроков, как вести жизнь более яркую, чем можно было ожидать».

«Объявлено о выходе моей первой книги! – поделился Николас в социальных сетях. – Это очень важный день, и для меня это большая честь. Когда я рос, в окружении моих родителей и среди моих знакомых не было людей с ограниченными возможностями, на чей пример можно было бы ориентироваться. Не было книг на эту тему, и учиться было не у кого.

31 год спустя я написал эту книгу. Её цель не только в том, чтобы вдохновить людей с ограниченными возможностями, но вообще всех. Я готов поделиться своим опытом с другими и надеюсь, что благодаря этой книге смогу помочь вам в полной мере раскрыть и ваш потенциал».

В Великобритании книга Николаса Хэмилтона выйдет в издательстве Radar в апреле следующего года.