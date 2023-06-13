DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Alpine

Впервые в сезоне самый быстрый пит-стоп по ходу гонки провели механики Alpine, обслужив машину Фернандо Алонсо на 18-м круге за 2.74 секунды – результат не рекордный, но лучший в прошедшем Гран При.

Всего по ходу гонки в Баку команды провели 26 пит-стопов. Самым продолжительным оказался пит-стоп Юки Цуноды на 38-м круге.

Команда Гонщик Время Круг Очки 1. Alpine Ф.Алонсо 2.74 18 25 2. Red Bull М.Ферстаппен 2.77 33 18 3. Mercedes Д.Расселл 2.83 9 15 4. Aston Martin С.Феттель 2.86 9 12 5. Mercedes Д.Расселл 2.89 33 — 6. Mercedes Л.Хэмилтон 3.24 33 10 7. Alfa Romeo В.Боттас 3.28 33 8 8. McLaren Д.Риккардо 3.51 33 6 9. Haas К.Магнуссен 3.53 9 4 10. Red Bull М.Ферстаппен 3.59 18 — 11. Williams А.Элбон 3.60 29 2 12. McLaren Л.Норрис 3.61 20 1 13. Mercedes Л.Хэмилтон 3.69 9 — 14. Williams Н.Латифи 3.85 17 — 15. Haas М.Шумахер 3.88 23 — 16. Aston Martin Л.Стролл 3.89 30 — 17. Red Bull С.Перес 4.46 33 — 18. AlphaTauri Ю.Цунода 4.50 9 — 19. Alpine Э.Окон 4.91 33 — 20. AlphaTauri П.Гасли 5.00 9 — 21. Ferrari Ш.Леклер 5.41 9 — 22. Red Bull С.Перес 5.76 16 — 23. Alfa Romeo Г.Чжоу 5.90 9 — 24. Williams А.Элбон 7.90 9 — 25. Haas М.Шумахер 8.47 9 — 26. AlphaTauri Ю.Цунода 21.41 38 —

На восьмом этапе Red Bull опередила McLaren, а команда Alpine закрепилась на четвёртом месте, а Williams опустилась на седьмое. Впервые в сезоне заработали очки механики Haas F1.

Команда Очки 1. Red Bull 204 2. McLaren 197 3. Ferrari 113 4. Alpine 84 5. Mercedes 58 6. Aston Martin 55 7. Williams 45 8. AlphaTauri 39 9. Alfa Romeo 9 10. Haas 4

Десятка лучших пит-стопов сезона не изменилась…

Команда Гонщик Гран При Время 1. Ferrari Ш.Леклер Испания 2.23 2. Red Bull С.Перес Австралия 2.27 3. McLaren Л.Норрис Эмилия-Романья 2.27 4. Red Bull С.Перес Эмилия-Романья 2.29 5. Red Bull С.Перес Монако 2.30 6. McLaren Д.Риккардо Бахрейн 2.31 7. Ferrari К.Сайнс Бахрейн 2.33 8. Red Bull С.Перес Майами 2.33 9. Red Bull М.Ферстаппен Эмилия-Романья 2.34 10. Red Bull М.Ферстаппен Эмилия-Романья 2.36