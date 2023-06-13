Джон Элканн: Это было незабываемо!

Джон Элканн, президент Ferrari, в минувший уик-энд был в Ле-Мане, провёл немало времени с боксах команды AF Corse и стал свидетелем победы экипажа №51 в 24-часовом марафоне, после чего назвал это достижение незабываемым.

Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци действительно выступили очень уверенно и добыли для Ferrari красивую победу – первую в новой категории Hypercar, в которой заводская команда из Маранелло выступает в WEC только с 2023 года.

В истории Ferrari это десятая победа в абсолютном зачёте в «24 часах Ле-Мана», но предыдущая была завоёвана в далёком 1965-м Йохеном Риндтом и Мастеном Грегори, которые тогда выступали на Ferrari 250 LM команды North American Racing Team.

«Это был незабываемый день, и я бы хотел посвятить его всем в Ferrari, – сказал Элканн после финиша гонки в Ле-Мане. – Через 50 лет мы вернулись, чтобы соревноваться в высшей категории гонок на выносливость, которые занимают особое место и нашей истории, и в истории автоспорта.

Мы по-настоящему гордимся тем, что итальянская команда вновь поднялась на вершину подиума в Ле-Мане, и это самый лучший способ отпраздновать 100-летний юбилей этой важнейшей гонки.

Эта победа, добытая Антонелло Коллеттой (руководителем программы Ferrari в гонках на выносливость), Амато Феррари (владельцем AF Corse) и всей командой, от наших механиков до гонщиков, несмотря на сложнейшие условия, станет примером для всех нас».