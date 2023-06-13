Элбон: Интересно посмотреть, как себя покажут новинки

Команда Williams готовит к канадскому этапу чемпионата ряд технических новинок, но они будут установлены только на машину Алекса Элбона.

Алекс Элбон: «Отправляемся в Канаду, где довольно сложная трасса, но она должна нам подойти немного лучше, поскольку уровень прижимной силы, который там требуется, ближе к среднему. Кроме того, предвкушаю новое посещение Монреаля, ведь это город с очень приятной атмосферой.

В этот уик-энд наша машина получит ряд новинок, так что интересно посмотреть, как они себя покажут. На базе Williams все проделали огромную работу, готовя эти обновления, и я надеюсь, что мы сможем добиться неплохого результата».

Логан Сарджент: «Мне очень хочется впервые побывать в Канаде, ведь я с юных лет мечтаю выступить на этом автодроме. Трасса сложная, на выходе из скоростных шикан барьеры очень близко, но я надеюсь, что она подойдёт нам немного больше, чем Барселона, и мы сможем хорошо отработать в этот уик-энд».

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер: «Гонки в Канаде всегда проходят интересно, конфигурация трассы этому способствует. К тому же всегда есть вероятность погодных сюрпризов, неожиданно может пойти дождь.

В Монреале достоинства нашей FW45 должны проявиться более явно, чем в Монако и Барселоне. Более того, в этот уик-энд мы опробуем ряд модернизированных компонентов, которые будут установлены только на машину Алекса.

Ожидаем, что сможем выступить более конкурентоспособно, хотя только на тренировках в пятницу мы поймём, отвечает ли эффективность новинок нашим ожиданиям.

В Монреале проще обгонять, чем на двух предыдущих трассах, а это может открыть возможности для дополнительных вариантов тактики, если нам удастся контролировать деградацию резины».