Ферстаппен: В Канаде важно найти правильные настройки

В прошлом году Макс Ферстаппен впервые выиграл Гран При Канады и настроен повторить тот успех, но его напарник, Серхио Перес, тоже намерен добиться более высокого результата, чем 4-е место в Барселоне.

Макс Ферстаппен: «Всегда приятно возвращаться в Монреаль, это отличный город, там прекрасные болельщики. Канадская трасса уникальна тем, что в некоторых поворотах надо атаковать настоящие классические поребрики. К тому же она расположена в очень живописной местности.

Настраивая машину, мы стараемся найти точный баланс между скоростью на прямых и способностью хорошо атаковать поребрики, тут важен правильный компромисс. Разумеется, я хорошо помню прошлогоднюю победу в Гран При Канады, поэтому надеюсь что в этот уик-энд мы сможем добиться примерно такого же результата».

Серхио Перес: «Мне хочется вернуться за руль в этот уик-энд. После Гран При Испании я был на базе команды в Милтон-Кинсе, плодотворно работал с моими инженерами, и у нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями.

Я знаю, что нужно делать, чтобы вернуться на пик формы, мне это по силам, и вместе с командой мы понимаем, как нужно настраивать машину, чтобы она позволяла мне показывать высокие результаты.

В такие периоды тем более важно слаженно работать вместе с командой, мы все друг друга поддерживаем в стремлении добиться победы в Канаде. У меня прекрасная машина, и когда я её пилотирую, у меня всегда боевой настрой. В Монреале нужно отработать максимально стабильно, чтобы завершить уик-энд на высокой позиции».