Кристиан Хорнер: Алонсо упустил шанс перейти в Red Bull

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что в своё время команда предлагала двухлетний контракт Фернандо Алонсо, но испанский гонщик был согласен подписать соглашение только на один сезон, поэтому стороны не договорились.

Спустя несколько лет Фернандо Алонсо по собственной инициативе предлагал свои услуги Red Bull Racing, но у команды уже был Себастьян Феттель и до предметного обсуждения дело не дошло.

«Мы были очень близки к тому, чтобы договориться, – рассказал Кристиан Хорнер изданию Motor Sport Magazine. – Я встречался с его агентством, поскольку мы предлагали Фернандо двухлетний контракт на 2008 и 2009 годы, однако он был согласен подписать контракт только на один сезон. В Red Bull и Дитрих Матешиц заняли чёткую позицию – или двухлетний контракт или ничего, и Фернандо не стал подписывать с нами соглашение.

Мы тогда подумали, что у него уже есть контракт с Ferrari на 2009 год. Странная история с участием Флавио Бриаторе. Он тогда пытался заполучить Фернандо в Renault, которой управлял. В итоге Алонсо два сезона выступал за Renault.

В середине 2009 года ко мне подошли люди Фернандо и сказали, что он может присоединиться к Red Bull в следующем сезоне и выиграть титул за рулём нашей машины. В 2011-м или в 2012-м у нас с Фернандо состоялся ещё один разговор на заднем сиденье Alfa Romeo в аэропорту в Спа, но, повторюсь, самые серьёзные переговоры были самые первые. Затем он упустил возможность».