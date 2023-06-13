Ле-Ман: До старта остаётся четыре часа

В этом году в Ле-Мане отмечают столетие легендарной гонки, и до старта марафона остаётся всего четыре часа. Ровно в 16:00 по местному времени гонка официально начнётся, но ещё перед этим все машины выстроятся на стартовом поле, над ним пролетит вертолёт с французским флагом, хор исполнит «Марсельезу», национальный гимн Франции, а в небе над трассой своё искусство продемонстрирует пилотажная группы Patrouille de France французских ВВС.

В полдень у команд будет последняя возможность проверить на трассе готовность техники: 15 минут будет длиться короткая «прогревочная» сессия, в ходе которой ещё можно успеть заняться какими-то тонкими настройками машин и адаптировать их к фактическим погодным условиям.

Кстати, они сегодня могут быть достаточно сложными, потому что как раз ближе к началу гонки прогноз обещает не просто дождь, а довольно сильный ливень, возможно, грозу. Причём осадки могут продолжаться примерно до полуночи, но как всё будет на самом деле, мы узнаем уже довольно скоро. А пока в Ле-Мане сухо и безветренно, но погода облачная, и температура воздуха порядка 23 градусов. Хотя влажность высокая, и похоже, что вот-вот начнёт моросить…