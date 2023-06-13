На машинах Alfa Romeo появится особый логотип

Команда Alfa Romeo готовится к Гран При Канады в надежде, что на монреальском автодроме имени Жиля Вильнёва её гонщикам удастся выступить удачно, и оба заработают очки.

Тем более в год 100-летнего юбилея исторической победы Уго Сивоччи в гонке Targa Florio за рулём RL Corsa. Именно тогда, весной 1923-го, на его Alfa Romeo впервые появилось ставшее легендарным изображение четырёхлистного клевера, и теперь оно украшает машины команды в Формуле 1.

В Канаде на C43 будет особая версия этого логотипа: четырёхлистник на моторном кожухе будет обрамлён золотистым треугольником.

Валттери Боттас: «Было приятно видеть, что после нескольких трудных гонок в Барселоне команда продемонстрировала хорошую форму. Если говорить обо мне, то днище машины было повреждено обломками уже на первом круге, и это помешало в полной мере реализовать потенциал C43. Жаль, конечно, ведь мой напарник смог показал неплохой темп.

Тем не менее, впереди новый гоночный уик-энд и новая возможность вернуться на трассу. После Гран При Испании я успел поработать на симуляторе на базе команды, а также побывать на родине, в Финляндии, и чувствую, что готов к новым испытаниям.

В прошлом мне нравилось выступать в Монреале, и я уже в предвкушении канадского уик-энда. Мы знаем, что в теории у нашей машины есть потенциал, поэтому задача состоит в том, чтобы уже начиная с пятницы эффективно работать на трассе, оставить неудачи в прошлом и постараться пополнить счёт заработанных очков».

Гуаньюй Чжоу: «Из Барселоны мы вернулись, заработав очки, и это, конечно, было здорово. Это мотивирует всю команду продолжать ту масштабную работу, которую мы ведём как на трассе, так и за её пределами.

Я рад, что мы вновь отправляемся в Канаду, ведь у меня остались хорошие воспоминания о первом выступлении на этой трассе, что было год назад. Но теперь я настроен вновь добиться хороших результатов.

В течение всего испанского уик-энда мы прогрессировали и в целом неплохо справились с делом во время гонки, правильно работали с резиной и принимали удачные решения, выбирая тактику. Хотя монреальская трасса очень отличается от Барселоны, я надеюсь, что мы сможем удержаться на хорошем уровне.

Если начиная с первой пятничной тренировки мы будем работать с максимальной эффективностью, то сможем показать хорошие результаты в квалификации, а затем постараемся заработать очки в воскресенье».