Риккардо: Я не считаю, что завершил карьеру

Даниэль Риккардо уверяет, что настроен вернуться в гонки в следующем году, поскольку не считает, что его карьера завершена. При этом в интервью британской телеведущей Лисси Макинтош он рассказал, что благодаря Формуле 1 пробрёл качества, которые помогают ему заниматься собственными бизнес-проектами.

Даниэль Риккардо: «Несколько предыдущих лет были такими, что я научился по-настоящему ценить моменты, когда всё идёт хорошо. В мире автоспорта очень легко убедить себя в том, что я добьюсь успеха в следущей гонке или через одну гонку и так далее. Не всегда получается радоваться каким-то небольшим достижениям.

А ещё Формула 1 научила меня всё доводить до совершенства, всегда думать обо всех нюансах, и сейчас это помогает мне в различных бизнес-проектах, где я стараюсь проявлять творческий подход и тоже добиться успеха. Я бы сказал, что появилась своего рода одержимость.

В прошлом году у меня было неважное настроение, временами казалось, что всё, с меня хватит, но хотя я чувствовал, что мне очень нужен перерыв, я понимал, что по-прежнему люблю Формулу 1. И в этом году я хочу разобраться в себе, чтобы осознать, насколько эта любовь сильна.

Однозначно, меня это совершенно не расстраивает, я не считаю, что завершил карьеру. И план у меня такой: я приложу все усилия, чтобы вернуться. Все помнят знаменитый снимок, запечатлевший, как я прыгаю в бассейн после победы в Гран При Монако в 2018 году. И мне хочется, чтобы в будущем у меня вновь был повод прыгнуть в этот бассейн».