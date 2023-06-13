Робин Райкконен идёт по стопам отца

В минувший уик-энд на картодроме в итальянском местечке Кастеллетто ди Брандуццо, что близ Милана, прошёл очередной этап швейцарского чемпионата Rotax Max Challenge, и Робин Райкконен, 8-летний сын чемпиона мира 2007 года, занял третье место в классе Micro.

О том, что Робин полюбил картинг и уже делает первые успехи, мы рассказывали, но видео, которым поделились в социальных сетях родители мальчика, свидетельствуют о том, что он пошёл в отца не только гоночными талантами.

Короткий видеоролик запечатлел интервью с немногословным Робином в момент, когда он поднялся на подиум и получил кубок. Вот полный текст этого разговора.

Вопрос: Эта трасса похожа на картодромы во Франчакорта и Волене, где ты уже выступал?

Робин Райкконен: Да.

Вопрос: Но она проще или сложнее?

Робин Райкконен: Проще.

Вопрос: Ну, хорошо, а какое место ты займёшь в следующей гонке?

Робин Райкконен: Не знаю.

Судя по реакции публики, краткие ответы, которые давал юный гонщик, повеселили публику, и Минтту, мама Робина, поделившись этим видео, первая написала: «Яблоко от яблони недалеко падает».

Разумеется, эта трогательная и по-своему забавная история собрала множество комментариев болельщиков, которые теперь следят за карьерой Райкконена-младшего.