Стелла: Наши проблемы не связаны с силовой установкой

Похоже, что McLaren продолжит сотрудничество с Mercedes в 2026-м, когда Формула 1 перейдёт на новые силовые установки…

Андреа Стелла, руководитель команды: «Здорово быть заводской командой, но это почти то же самое, если ваш партнёр – известный производитель. Смена партнёра при переходе на новый регламент связана с определённым риском, а мы в 2026-м хотим участвовать в борьбе. Не хотелось бы говорить: «Нам нужно ещё два года, поскольку наш проект недостаточно зрелый». Мы хотим быть в хорошей форме – и с точки зрения эффективности шасси, и с хорошей силовой установкой.

Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал заводскую поддержку, но не думаю, что это является фундаментальным отличием, позволяющим побеждать. На данный момент наши ограничения не имеют ничего общего с силовой установкой, они носят системный характер – на них мы и сосредоточимся. Нам нужно прибавить в эффективности аэродинамики и работе с шинами. Силовая установка у нас отличная, в нашем случае это не влияет на конкурентоспособность».