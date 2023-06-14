Джеймс Ваулз: Михаэль Шумахер сплотил Mercedes

Михаэль Шумахер провёл три сезона в Mercedes, вернувшись в Формулу 1 в 2010 году. Результаты оказались не такими, на которые рассчитывал семикратный чемпион мира и его болельщики, но вклад Шумахера в команду позволил ей доминировать на протяжении многих сезонов.

«Михаэль был невероятным человеком, – рассказал руководитель Williams Джеймс Ваулз, который во времена Шумахера отвечал за стратегию в Mercedes. – Он обладал особенной аурой и в жизни отличался от того образа, который люди видели со стороны.

Его присутствие в команде помогло нам, он сплотил команду и помог двигаться вперёд. Михаэль знал даты дней рождений всех сотрудников, отправлял цветы партнёрам и действительно заботился о каждом человеке.

В результате команда искренне стремилась к тому, чтобы он добился успеха. И для этого он ничего не придумывал, а просто был самим собой.

Михаэль знал, что его результаты, возможно, не на том уровне, на котором должны быть, но он компенсировал это огромной работой и самоотверженностью. Нико Росберг многому научился у Михаэля, а затем уже у Нико многому научился Льюис Хэмилтон».

Давая оценку нынешним гонщикам Mercedes, Джеймс Ваулз сказал: «У Льюиса огромный природный талант, но при этом он много работал. Всё, что он делал в один год, на следующий казалось недостаточным, и Льюис работал ещё больше. В этом суть Формулы 1.

Джорджа Расселла я знаю много лет – я видел, как он вырос в того, кем стал сейчас. У него огромный потенциал, и он очень сильно отличается от Льюиса. Каждый из них привносит что-то своё, что позволяет добиться успеха. Каждый из них постоянно учится и делает всё возможное, чтобы прибавить.

Общее между ними, что они или уже чемпионы или будущие чемпионы. Всем им присуща одинаковая преданность делу в стремлении отыграть хотя бы миллисекунду».