Канадский постер Alpine и немного статистики

Перед Гран При Канады команда Alpine F1 представила очередной яркий постер, на котором, конечно, мы видим машину A523, выставленную на всеобщее обозрение где-то в Монреале, а там есть не один архитектурный объект сферической конфигурации.

Но постер привлекает внимание не только оригинальной композицией и цветовой гаммой. На нём мы видим сводную статистику успехов двигателей Renault на монреальском автодроме имени Жиля Вильнёва. И вот тут начинаются вопросы.

Предположим, 153 – это общее число стартов машин с французскими двигателями за все годы участия в Гран При Канады. Число нечётное потому, что в те времена, когда концерн Renault только начинал свою программу в Формуле 1, на старт выходила лишь одна машина. Например, так было в Канаде в 1977 году. Правда, до финиша Жан-Пьер Жабуй тогда не добрался, но это уже другая история.

Число побед, одержанных на машинах с двигателями Renault, пока 6, и это не вызывает сомнений. Впервые гонку в Монреале на машине Williams с мотором Renault в 1989-м выиграл Тьери Бутсен, а последнюю на сегодняшний день – Даниэль Риккардо в 2014-м, и это была его первая победа в Формуле 1 в дебютном году в составе Red Bull Racing.

C числом поулов тоже всё в порядке, их было девять. Кстати, в последний раз машина с французским двигателем стартовала с первой позиции в Монреале ровно десять лет назад: тогда квалификацию выиграл Себастьян Феттель на Red Bull RB9.

Но что такое 24? Согласно официальной статистике, общее число финишей в первой тройке у моторов Renault, равняется 19-ти.

А вторая «девятка»? Быстрых кругов было 8. Или в пресс-службе Alpine как-то по-своему считали?

Доступная в социальных сетях версия постера не отличается высоким разрешением – возможно, объяснение даётся в тексте, но разобрать его невозможно. Впрочем, так ли это важно? Главное, плакат по-своему симпатичный, оригинальный, и вполне может украсить коллекцию любого болельщика Alpine.

Разумеется, все они втайне надеются, что их любимая команда уже в ближайший уик-энд сможет скорректировать эту статистику. Если в Монако Эстебану Окону удалось подняться на подиум, почему бы не помечтать о новых успехах.