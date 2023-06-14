Девятое место в дебютном 2014-м – пока лучший результат Кевина Магнуссена в Канаде, но в этот уик-энд датчанин хотел бы побороться за очки…

Вопрос: В прошлом году вы отлично провели квалификацию в Канаде, стартовав пятым. Расскажите об особенностях трассы, почему её так любят гонщики?

Кевин Магнуссен: Мне нравятся трассы старой школы со своим характером, не такие широкие и безопасные, как современные автодромы.

Канадская трасса – одна из них. На длинной прямой можно обгонять, а гонки никогда не бывают скучными. Там часто меняется погода, и вообще – на Гран При Канады всегда отличная атмосфера.

Вопрос: Гран При Канады станет для вас 150-й гонкой в Формуле 1. Мы знаем, что вы не особенно интересуетесь статистикой, но в начале карьеры вы думали, что достигнете такого рубежа? Каким вы видите свое будущее в Формуле 1?

Кевин Магнуссен: Здорово, что я так долго выступаю в Формуле 1. В детстве я мечтал однажды оказаться в этом чемпионате, а сейчас рад, что у меня появилась возможность провести столько лет и гонок.

Если говорить о будущем, у меня комфортная ситуация. Я в отличной команде, где работают замечательные люди. Порой удаётся бороться в первых рядах и я связываю своё будущее с Haas F1. Я очень надеюсь, что смогу стать частью этого будущего и увидеть плоды нашей напряженной работы.

Вопрос: Недавно вам вручили награду "Обгон месяца" по итогам голосования болельщиков за обгон Логана Сарджента в Монако. Приятно ли получить такое признание?

Кевин Магнуссен: Всегда приятно, когда инициатива исходит от болельщиков, особенно во время такого уик-энда, как в Монако, когда у нас ничего не получалось. Это было здорово. Хочу поблагодарить всех за поддержку и и сосредоточиться на достижении более значимых результатов на трассе.