Лоуренс Стролл надеется на двойной подиум в Монреале

В 2023 году Фернандо Алонсо пять раз поднимался на подиум, тогда как лучшим результатом его напарника Лэнса Стролла остаётся четвёртое место в Мельбурне. Владелец команды Aston Martin Лоуренс Стролл надеется, что на Гран При Канады на подиум поднимутся оба его гонщика.

Лоуренс Стролл: «Таковы наши планы – надеюсь, что оба наших гонщика поднимутся на подиум. Я очень уверен в таком результате, поскольку считаю, что наша машина будет быстра на монреальской трассе, которая подходит её характеристикам. Так что я с нетерпением жду домашний этап и великолепную гонку.

Я уверен в обновлениях, которые команда подготовила к этому этапу. В Барселоне Лэнс продемонстрировал, что после шести-семи гонок он уже практически отошёл от травмы. Я считаю, что к концу сезона оба наших гонщика будут выступать на одном уровне».

Отвечая на вопрос, возможно ли, что Фернандо Алонсо ещё будет выступать за Aston Martin в 2026 году, когда команда перейдёт на силовые установки Honda, Лоуренс Стролл заявил: «Думаю, большинство людей никогда не думали, что Фернандо будет там, где он сегодня. Вероятно, ещё слишком рано говорить о его перспективах в 2026-м, но никогда не говори никогда».