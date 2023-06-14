Промоутеры гонки в Спа ведут переговоры с Доменикали

Вчера в Лондоне прошли переговоры между промоутерами Гран При Бельгии и Стефано Доменикали, президентом и исполнительным директором Формулы 1. По информации агентства RTBF, встреча сторон, посвящённая продлению контракта на проведение гонки в Спа, носила вполне позитивный характер.

Несколько ранее появились слухи о том, что при самом оптимистичном сценарии она останется в календаре чемпионата лишь при условии чередования с этапом в Зандфорте.

Но Ванесса Маэс, генеральный директор Гран При Бельгии, попыталась сразу опровергнуть сообщения на эту тему, появившиеся в прессе, и мы об этом тоже писали.

О ходе лондонских переговоров рассказал известный бельгийский журналист агентства RTBF Гаэтан Виньерон: «По нашей информации, итог встречи очень позитивный. Хотя пока ничего не подписано, мы можем предполагать, что официальное заявление о проведении гонки в Спа 2024 году не должно быть отложено надолго».

По его словам, пока рано говорить, будет ли контракт продлён всего на год или будет долгосрочным, но многие важные факторы уже начинают складываться воедино, и в Формуле 1 настроены продолжать деловые отношения с автодромом в Спа.