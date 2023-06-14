Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель вернётся за руль Red Bull на Нюрбургринге в рамках гоночного шоу, которое пройдёт в сентябре 2023 года.

Себастьян проведёт демонстрационные заезды за рулём своей чемпионской машины RB7 2011 года. В том сезоне Феттель одержал одиннадцать побед и завоевал второй титул чемпиона мира.

Вместе с Себастьяном Феттелем в шоу Red Bull Nurburgring примет участие его бывший напарник Даниэль Риккардо. Австралиец проедет несколько кругов по Нюрбургрингу за рулём машины Формулы 1 RB8 2012 года.

В Red Bull сохраняют интригу и обещают позднее назвать имена ещё двух гонщиков, которые примут участие в заездах. Поскольку шоу запланировано на 9-10 сентября, на уик-энд свободный от Формулы 1, можно предположить, что зрители увидят и основных гонщиков Red Bull Racing.