Юки Цунода: В Канаде сложно настроить машину

Гонщики AlphaTauri Ник де Вриз и Юки Цунода рассказали о подготовке к Гран При Канады и об ожиданиях, связанных с предстоящим гоночным уик-эндом в Монреале.

Ник де Вриз: «Я считаю, что две предыдущие гонки получились очень позитивными. В Монако мы уверенно и без проблем провели уик-энд, а в Барселоне на протяжении всего этапа демонстрировали высокую скорость. Жаль, что у меня закончились новые шины для второй части квалификации, ведь я мог добиться более высокого результата, но иногда так бывает в сложных условиях.

В гонке я хорошо стартовал, но мне помешали две машины на внутренней траектории, из-за чего мы все потеряли время. У нас есть возможность прибавить, и я уже вижу наш потенциал, поэтому по-прежнему сосредоточен на работе и дальнейшем прогрессе, который демонстрирую в последнее время.

Команда отлично поработала на предыдущих этапах, и я вижу восходящий тренд – мы всё ближе к первой десятке. Парни много времени и сил вложили в доработку машины и подготовку новинок для трассы – все усилия определённо окупились, повысив нашу конкурентоспособность.

Учитывая сказанное, нельзя забывать, что в середине пелотона плотная борьба, поэтому не всегда вложенные усилия видны по итоговому результату, поскольку для его достижения нужно нечто большее, чем просто скорость.

В прошлом году я приезжал на гонку в Канаде и увидел эту необычную трассу, которая сочетает в себе особенности стационарного и городского кольца, но в этот уик-энд я впервые сяду за руль.

Трасса особенная – если посмотреть на схему, то она кажется довольно простой, но на самом деле она достаточно сложная. На большинстве трасс, на которых мы выступаем, одинаковые стандартны безопасности, зоны вылета, поребрики и даже инфраструктура, но канадская трасса уникальная и обладает особенным характером.

На прошлой неделе я работал на симуляторе, но сложно предсказать, на каких позициях мы окажемся, поскольку, как я уже говорил, борьба в середине пелотона очень плотная. При настройке машины для этой трассы предстоит найти ответы на интересные вопросы. Я уже понял, что несмотря на продолжительный уик-энд, в Формуле 1 всё происходит очень быстро. Именно поэтому важно с первых же минут быть конкурентоспособными, прогрессировать на протяжении всего уик-энда и быть готовым к возможным переменам погоды. В квалификации скорости растут ещё быстрее, поэтому цель постоянно меняется.

Я жду возвращения в Монреаль – это отличный город, сочетающий в себе особенности Северной Америки и Европы, особенно Франции из-за французского языка. Здесь отличная атмосфера и приветливые болельщики».

Юки Цунода: «Неприятно не заработать очки в Испании из-за штрафа, но с другой стороны я могу сказать, что мы были конкурентоспособны, и я доволен нашей работой в тот уик-энд. Команда разработала отличную стратегию на гонку и квалификацию, во время которой я получил большую помощь от инженеров и всей команды.

Мы отлично работаем сообща, но главное, что мы все прибавляем и движемся в правильном направлении. Команда знает, что у нас проблемы в этом сезоне, но в гонках мы добиваемся хороших результатов благодаря усердной работе.

Я чувствую, что прибавляю с каждой гонкой и выкладываюсь на 100% с точки зрения концентрации и усилий, что и было моей целью на этот год. Я знаю, что могу добиваться результатов, поскольку атакую на пределе каждый круг. Иногда это приводит к ошибкам, но я учусь на них. Последние несколько гонок получились позитивными, мне понравилось обгонять в Барселоне, чего, честно говоря, я не ожидал, но наш темп был высоким.

Канадская трасса сложная, но интересная для пилотирования, а атмосфера на трибунах потрясающая. Это городская трасса, но ощущается как стационарная старой школы, чем-то напоминает Сузуку – стоит только заехать за белую линию, как сразу оказываешься на траве. Здесь сложно настроить машину, поскольку необходимы низкое сопротивление на разгонах, но при этом высокая прижимная сила.

Я помню прошлогоднюю гонку в Канаде, которая стала для меня поворотной точкой в понимании машины. У меня было много проблем в тренировках, но я справился и гораздо сильнее выглядел в гонке. Вместе с инженерами мы нашли направление, которое позволило мне и машине стать быстрее.

Настройки баланса, которые мы нашли в прошлом году, можно использовать и сейчас. Тесты на симуляторе на прошлой неделе это подтвердили, так что я доволен тем, как мы уже поработали с настройки. Надеюсь, найденные решения оправдаются».