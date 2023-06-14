В Aston Martin привезут новинки в Монреаль

Гран При Канады – домашний этап для Лэнса Стролла. Гонщик Aston Martin, как и его напарник Фернандо Алонсо, рассчитывают на результативный уик-энд в Монреале благодаря новинкам, которые подготовила команда.

Лэнс Стролл: «Я очень рад возвращению в Монреаль на свою домашнюю гонку. Мне всегда приятно видеть поддержку канадских болельщиков в городе, в котором я родился. С трассой у меня связаны приятные воспоминания. Финиш седьмым и заработанные очки в прошлом году особенно мне запомнились.

Учитывая, насколько плотная была борьба в предыдущих гонках, интересно посмотреть, как характеристики трассы повлияют на расстановку сил в этот уик-энд. Отрывы минимальные, но мы будем максимально атаковать, чтобы порадовать моих домашних болельщиков отличным шоу».

Фернандо Алонсо: «Мы провели напряжённую сдвоенную серию этапов в Монако и Испании, по итогам которой команда заработала 32 очка. Атмосфера в Испании была феноменальной, но у нас получилась сложная суббота, а в воскресенье не хватило темпа, чтобы порадовать зрителей отличным шоу.

Следующий этап пройдёт в Монреале на исторической трассе Формулы 1, с которой у меня связано много воспоминаний. Например, в прошлом году я стартовал вторым после хаотичной дождевой квалификации. В этот уик-энд вновь возможны осадки, поэтому мы будем внимательно следить за погодным радаром.

Трасса интересная, хотя с обгонами могут быть сложности. Тем не менее, в этой гонке возможны сюрпризы, поэтому мы должны быть готовы ко всему.

Команда подготовила несколько новинок к этому уик-энду, поэтому задача заключается в том, чтобы чисто провести этап и заработать максимум возможных очков».