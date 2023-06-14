В Формуле 1 хотят усложнить возможность доминирования

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали хочет усложнить для ведущих команд возможность доминирования на постоянной основе. При этом он исключил вариант корректировки регламента по ходу сезона, чтобы прервать победную серию Red Bull Racing.

Стефано Доменикали: «Такой подход будет некорректным, потому что мы не хотим, чтобы нас считали спортом, в котором можно манипулировать результатом. Это неправильно и несправедливо, поэтому я не могу представить, что мы начнём применять такой подход.

Сейчас существует разница между одной командой и остальными. При этом между остальными идёт очень плотная борьба, а в Red Bull блестяще справились со своей работой. Мы придерживаемся меритократии, поэтому должны учитывать тот факт, что они отлично поработали. Да, их преимущество над соперниками большое, но необходимо соблюдать осторожность и не спешить с решениями, поскольку в жизни всё может очень быстро измениться.

Мы хотим, чтобы этот отрыв одной команды над остальными был как можно меньше. Я уверен, что остальные команды ищут способы приблизиться в условиях ограниченного бюджета. Интересно посмотреть, замедлится ли кривая развития сегодняшних лидеров из-за того, что до этого они лучше остальных справились с работой в краткосрочной перспективе. Следующие несколько месяцев будут интересными».

Через три года в Формуле 1 вновь серьёзно изменится регламент. Доменикали рассказал, что одна из целей этих перемен заключается в том, чтобы не допустить доминирования одной команды в долгосрочной перспективе.

«В Формуле 1 всегда были циклы, когда доминировала одна команда, но спустя какое-то время её сменяли другие. Наша стратегическая цель заключается в том, чтобы в будущем эти циклы стали короче, и все 20 машин, или сколько их будет, могли реально бороться друг с другом. Это то, чего хочу я и как представитель владельца коммерческих прав, и как поклонник нашего спорта».