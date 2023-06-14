В семье Кими Райкконена долгожданное прибавление

Поздно вечером во вторник Минтту Райкконен, супруга чемпиона мира 2007 года, поделилась новостью, о которой было известно заранее: в семье произошло долгожданное прибавление! У Кими и Минтту родилась дочь, её назвали Грейс.

В социальных сетях появилось трогательное фото с кратким комментарием:

«Добро пожаловать в этот мир, Грейс! Мы тебя очень-очень любим!»

Других подробностей пока не сообщается, но судя по тому, что семья сразу рассказала о появлении на свет девочки, надо полагать, что её здоровье и её мамы в порядке.

На фото вместе с Минтту мы видим счастливого отца и старших детей, 8-летнего Робина и 6-летнюю Рианну, у которых теперь есть младшая сестричка.

Нет сомнений, что семейство получит просто бесчисленное множество поздравлений, ведь Кими остаётся одним из самых популярных гонщиков мира даже после завершения карьеры в Формуле 1. Нам остаётся только присоединиться!