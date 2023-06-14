Валттери Боттас: Даже Williams были быстрее нас

В Баку Валттери Боттасу не удалось побороться за места в призовой десятке, что для финского гонщика Alfa Romeo не вполне характерно, ведь на шести из семи предыдущих этапов чемпионата он стабильно зарабатывал очки.

После финиша Гран При Азербайджана Валттери предположил, что проблемы, ему мешавшие, могут быть связаны с новыми компонентами, которые команда впервые опробовала в дни минувшего уик-энда.

«Между пятницей и субботой многие детали машины были заменены, и после этого пилотировать стало по-настоящему сложно, – признал Боттас в интервью телеканалу Viaplay. – Надо разобраться, не связано ли столь заметное падение эффективности машины с каким-то из этих новых компонентов, хотя я в этом практически убеждён.

Я пытался делать всё, что только было в моих силах, но машине не хватало скорости. Мы были очень далеки от расчётных результатов на круге и от темпа, на который надеялись. Под конец гонки даже Williams ехали быстрее нас, а это говорит о том, что мы были не на том уровне, на каком должны быть.

Задние колёса машины вообще не держали трассу, что было несколько странно, поскольку детали, которые мы поменяли, должны были повысить уровень сцепления именно ведущих колёс. Я не мог ехать в темпе напарника, уступая ему в том числе на прямых – Гуаньюй Чжоу словно был в другой лиге. Он проезжал круги почти на секунду быстрее меня, и это было довольно странно. Надеюсь, в Канаде мы сможем бороться за более высокие результаты».