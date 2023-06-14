Вассёр: Новинки сделали поведение SF-23 более стабильным

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр признал, что команде ещё предстоит поработать на гоночным темпом машины SF-23, однако рассчитывает на хорошее выступление в Канаде.

Фредерик Вассёр: «Мы отправляемся в Канаду, зная, что ещё есть задел для улучшения гоночного темпа машины SF-23. Однако новинки, которые мы представили на прошлом этапе в Испании, позволили сделать поведение машины более стабильным в гонке в Барселоне.

В прошлом году в Монреале оба наших гонщика выступили очень хорошо. Карлос Сайнс финишировал вторым, оказывая прессинг на победителя на протяжении всей дистанции до финиша. Шарль Леклер пробирался через пелотон после старта из последнего ряда и финишировал пятым.

Ferrari всегда оказывали большую поддержку в Канаде, и мы надеемся, что порадуем тифози сильным выступлением в этот уик-энд».