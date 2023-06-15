Ален Прост: Миссия Переса почти невыполнима

После семи этапов сезона отставание Серхио Переса от Макса Ферстаппена в личном зачёте составляет 53 очка. Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост считает, что у мексиканского гонщика практически не осталось шансов завоевать титул в этом сезоне.

Ален Прост: «Задача гонщика всегда сводится к тому, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, будь то выбор настроек машины или симпатии команды. Однако Перес в этом не преуспел. Он должен заставить Макса Ферстаппена усомниться в собственных силах и изменить мнение Red Bull о своём напарнике.

Как мы знаем, Перес пытается преуспеть в миссии, которая практически невыполнима. Прежде всего он должен перестать громко заявлять о своём желании победить Макса.

Окружение Серхио тоже ему не помогает. Месяц назад я прочитал, что его отец в беседе с журналистами сравнивал борьбу с Максом с моим противостоянием с Айртоном Сенной. Подобные заявления бессмысленны и контрпродуктивны».