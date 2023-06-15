Чжоу: Контракт с Джеймсом Ки стал для меня сюрпризом

На прошлой неделе в Alfa Romeo объявили о подписании контракта с Джеймсом Ки – 1 сентября он станет техническим директором команды, сменив на этом посту Жана Моншо. Для многих новость стала неожиданной, в том числе для гонщика команды Гуаньюя Чжоу.

«Я был удивлён, узнав о контракте, – приводит слова Чжоу издание Racingnews365. – Я знал, что в команде произойдут перемены с прицелом на 2026 год, но не ожидал их так быстро.

В целом, Жан хорошо справился с работой, и он не ушёл из команды. Сейчас необходимо понять, в каком департаменте и на какой должности он продолжит работу, или он всё же решит уйти.

Андерас Зайдль строит команду в ожидании прихода Audi, поэтому я рад любому человеку, которого он пригласит. Андреас – отличный парень и делает всё возможное в интересах команды. Джеймс принесёт нам несколько идеей, и мы продолжим работать над тем, чтобы двигаться вперёд шаг за шагом до конца сезона.

Я не знаю, что происходит в McLaren, и почему команда отказалась от услуг Джеймса, но с ним они хорошо выступали. У них были проблемы, но Ки вернул им форму, которая позволила выиграть гонку и несколько раз подняться на подиум.

Джеймс и Андреас знают, что нужно делать, и я полностью поддерживаю Андреаса. Вполне естественно, что люди в паддоке периодически меняют команды».