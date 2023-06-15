Доменикали: Стоимость команд возросла до миллиарда

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали рассказал, что благодаря возросшему интересу к чемпионату, некоторым командам поступают предложения о продаже за почти миллиард долларов США.

В данный момент в FIA изучают поступившие заявки от потенциальных новых команд, но Доменикали продолжает считать, что Формуле 1 вполне достаточно нынешних десяти команд.

Стефано Доменикали: «Я хочу подчеркнуть, что это моё мнение, но если у нас уже есть хорошее шоу, то 20 машин – более, чем достаточно.

Если борьбу за титул ведут двое гонщиков, то к чемпионату уже приковано огромное внимание. Если борьбу ведут две команды, или четыре машины, то это уже просто невероятно. Вы только представьте, что в равной борьбе на трассе участвуют все 20 машин – это будет впечатляюще.

Я хочу уточнить, что я не говорю «нет» тем, кто хочет присоединиться к Формуле 1. Иногда складывается впечатление, что я выступаю в роли протекциониста, но это не так. Я хочу увидеть подходящего участника и при этом уважать нынешние команды, которые уже инвестировали в Формулу 1.

Сейчас все хотят заскочить в последний вагон очень быстро уходящего поезда, но мы должны оставаться благоразумными и принять верное решение. Именно это я и пытаюсь сказать.

В данный момент мы вместе с FIA проводим оценку заявок, чтобы выбрать правильный вариант на будущее. В том числе это связано с подписанием нового Договора согласия, поскольку срок действующего истекает в конце 2025 года. Ещё много времени, но оценку нужно произвести сейчас, поскольку мы уже видели примеры того, как новые команды приходили и уходили из Формулы 1, имея нулевую ценность. Сейчас все команды в стабильной финансовой ситуации, получают прибыль и имеют технические возможности быть конкурентоспособными на трассе.

Поэтому в ближайшие месяцы дискуссий мы должны найти правильный ответ – оставить в Формуле 1 десять команд, пригласить больше участников или сделать исключение только для одной, но очень и очень сильной команды, которая может присоединиться к Формуле 1. Все эти темы мы будем обсуждать.

За короткий срок ценность команд возросла. Два года назад, когда мы подписывали новый Договор согласия, мы указали, что потенциальный новый участник должен оплатить взнос в 200 миллионов. Такие цифры казались недостижимыми, поскольку в недавнем прошлом были примеры, когда команды продавались за один фунт стерлингов.

Однако сейчас на рынке существуют предложения о покупке команд почти за миллиард, но команды отвергают эти предложения. Вы можете себе такое представить?

Такие цифры дают представление о том, какую мы строим экосистему. Мы выстраиваем структуру, в которой важна динамика, и в которой чем выше стоимость команд, тем прочнее наша бизнес-платформа».