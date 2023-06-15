Доменикали: У Макса есть право на своё мнение

Стефано Доменикали вполне нормально относится к тому, что Макс Ферстаппен периодически критикует те или иные аспекты чемпионата, в частности, спринтерские гонки. Президент и исполнительный директор Формулы 1 считает, что у всех есть право на собственное мнение, однако, принимая участие в подкасте Beyond the Grid, он всё-таки сделал оговорку, что есть черта, которую не стоит переступать.

Стефано Доменикали: «Макс производит на меня очень сильное впечатление. Он отличный гонщик и все свои силы отдаёт делу, которым занимается. Статистика его выступлений говорит сама за себя, и хотя я не люблю сравнивать гонщиков разных поколений, поскольку со временем Формула 1, конечно, меняется, совершенно очевидно, что в плане профессионального мастерства и подхода к работе он очень хорош.

Конечно, сейчас в его распоряжении невероятно эффективная машина, и это позволяет ему ярче проявлять свои таланты, но я не сомневаюсь, что Ферстаппена можно считать одним из лучших гонщиков, когда-либо выступавших в чемпионате.

А то, что Макс периодически критикует Формулу 1, меня совершенно не тревожит, это я честно заявляю. Посколько это говорит не о каких-то сторонах его характера, а о том, что все вопросы надо обсуждать и стараться во всём разобраться.

Если кто-то переступает определённую черту, ему надо напомнить, кто какую роль играет в чемпионате, но при этом у всех могут быть свои мнения. В конечном итоге моя задача вместе с другими руководителями состоит в том, чтобы видеть картину во всей её полноте. Принимать решения – наша обязанность, мы несём за них ответственность.

Но развитие Формулы 1, рост её популярности зависит от роли каждого из нас, в том числе от наших воззрений. Кстати, именно наш спорт занимает лидирующие позиции в том, насколько велика роль наших героев, всех 20-ти гонщиков чемпионата. Больше нигде нет такого тесного контакта с болельщиками, с прессой, со спонсорами, а это говорит о том, сколь велика роль каждого в общем деле.

Так что у каждого есть право высказывать свои соображения, тем более в правильном контексте, и меня это не беспокоит. Я считаю, что у нас с Максом очень хорошие отношения, мы с ним периодически общаемся. Но если есть какие-то аспекты, которые приносят пользу нашему спорту, а Максу они не нравятся, я постараюсь ему объяснить.

Если он меня поймёт, я только порадуюсь. А если не согласится – тоже вполне нормально. Это тоже часть игры».