Формула E: Роберто Мери выступит за Mahindra и в США

В следующий уик-энд очередной этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях впервые пройдёт на американском автодроме в Портленде, и там за команду Mahindra Racing вновь выступит Роберто Мери.

В первый уик-энд июня 32-летний испанец дебютировал в Формуле Е на сдвоенном этапе в Индонезии, заменив Оливера Роулэнда, с которым в индийской команде решили расстаться. Судя по всему Роберто неплохо себя проявил, если в команде решили продолжить с ним сотрудничество.

В первой гонке в Джакарте Мери финишировал 18-м, во второй поднялся на одну позицию выше, и хотя сами по себе результаты не впечатляют, надо понимать, что это был его первый опыт реальной борьбы на трассе в Формуле E, ведь раньше он пилотировал Mahindra M9Electro только на тестах.

Роберто Мери: «Я очень рад, что в Портленде вновь выступлю за Mahindra Racing. После гонок в Джакарте у меня уже больше опыта пилотирования этой машины, что во многом поможет, и я смогу продолжить работать над повышением результатов. Думаю, мне на руку и тот факт, что трасса в Портленде для всех новая, и в этом плане все в равном положении.

Вместе с моими инженерами я упорно трудился, стараясь понять, как адаптировать стиль пилотирования к уникальным особенностями машины Формулы E. Посмотрим, как всё сложится в следующей гонке, но у меня оптимистичный настрой, я считаю, что мы сможем сделать заметный шаг вперёд.

Я хотел бы поблагодарить Mahindra Racing за доверие и за поддержку».