Мик Шумахер рассказал о работе на симуляторе

В 2023 году Мик Шумахер приезжает на все этапы Формулы 1 в качестве резервного гонщика Mercedes, а на европейских Гран При по пятницам работаем на симуляторе на базе команды. Мик рассказал, в чём заключается его работа на симуляторе.

Мик Шумахер: «В основном моя задача состоит в том, чтобы проверить все варианты настроек, которые наши гонщики хотят оценить на симуляторе. Я проезжаю круги с разными вариантами, команда собирает данные и сравнивает их.

У нас достаточно точный симулятор, поэтому мы оцениваем не только времена на круге и собранные данные, но я ещё получаю представление о том, как меняется поведение машины».

Молодой гонщик добавил, что опыт, полученный в Mercedes, поможет ему в дальнейшей карьере: «Когда я присоединился к команде, то сразу понял, что узнаю много нового. Я чувствую, что получил уже достаточно информации как на трассе, так и за её пределами, увидел мелкие детали.

Когда я вернусь за руль и получу контракт основного пилота, то обязательно использую всё, что узнал в Mercedes».