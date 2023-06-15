Микеле Пиньятти о музеях Ferrari в Маранелло и Модене

Перед началом канадского уик-энда директор музея Ferrari Микеле Пиньятти Морано ответил на вопросы журналистов пресс-службы команды…

Вопрос: В этот уик-энд мы отмечаем особое событие в истории Энцо Феррари и его компании. Как вы его отпразднуете?

Микеле Пиньятти: Исполняется 100 лет со дня первой победы Энцо Феррари на трассе Савио, недалеко от Луго-ди-Романья, на родине лётчика Франческо Баракка. По этому случаю Феррари впервые встретился с отцом великого авиатора, от которого впоследствии унаследовал «скачучего жеребца».

В музее Модены мы хотели отметить эту годовщину воссозданием события и гоночного духа того времени. В субботу и воскресенье для посетителей будет доступна специальная экспозиция. Все доходы от проведения уик-энда мы отдадим на благотворительность в помощь пострадавшим от наводнения в Эмилии-Романьи.

Вопрос: Музей в Маранелло – один из двух существующих музеев Ferrari. Что отличает музей в Модене?

Микеле Пиньятти: Музей Ferrari в Маранелло работает с 1995 года. Это обязательный объект для посещения болельщиков Ferrari, каждый год он принимает 400 000 посетителей со всего мира.

Экспозиция в Маранелло посвящена истории компании, эволюции производственных процессов, суперкарам, предшественникам технологических инноваций, нашим чемпионам Формулы 1 и другим гонщикам.

Музей в Модене, дополняющий музей в Маранелло, с 2014 года позволяет окунуться в историю и истоки нашего основателя – Энцо Феррари, его родным местам, пристройку к мастерской отца, где находится Музей моторов Феррари, и футуристический выставочный зал, где проходят временные выставки, которые меняются каждый год в день рождения Энцо, 18 февраля.

Вопрос: Не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о себе и о вашей страсти к этой компании?

Микеле Пиньятти: Я родился в Южной Африке в Йоханнесбурге 2 февраля 1966 года, шестым ребенком в семье из семи человек. Мой отец был дипломатом, он объездил весь мир, но родом он был из Модены. Я работаю в Ferrari более 20 лет.