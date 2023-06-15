Окон: На машине появится ряд новинок, это всегда хорошо

Эстебан Окон финишировал в первой тройке уже в трёх гонках подряд, а в Монако вообще поднялся на подиум. С одной стороны, он не видит причин, которые помешают Alpine F1 успешно выступить и в Канаде, с другой, реально оценивает сложность задач, стоящих перед командой.

Эстебан Окон: «Безусловно, мы рассчитываем, что череда удачных выступлений продолжится и в Канаде. Причин, которые могут этому помешать, мы не видим, тем более, что в Монреале на нашей машине появятся ещё кое-какие технические новинки, а это всегда хорошо.

На двух предыдущих этапах мы добились очень неплохого прогресса, особенно в квалификациях. Нам по-прежнему есть над чем работать, это прежде всего относится к гонкам, ведь по воскресеньям мы не всегда радуемся больше всех, но сейчас для Alpine F1 начался хороший период.

У всех в команде отличный настрой, и если по ходу уик-энда всё складывается идеально, то нам удаётся опередить многих соперников. Надеюсь, в будущем таких уик-эндов будет всё больше. Например, именно так было в Монако.

Но пока по воскресеньям мы по-прежнему не дотягиваем до того уровня, на который стремимся выйти, хотя тем, кто впереди, уступаем не так уж много и знаем, над чем нужно работать. Но говорить об этом всё-таки проще, чем добиться реальных улучшений».