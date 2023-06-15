W Series – банкрот, в ней введено внешнее управление

В W Series, первой в истории автоспорта международной женской гоночной серии, введено внешнее управление, поскольку все попытки найти новых инвесторов провалились.

Сезон 2022 года был третьим в её истории, но его не удалось довести до конца, из десяти запланированных этапов прошли только семь, и гонка в Сингапуре стала последней. Дальнейшее развитие событий показало, что она стала последней и в истории этого чемпионата.

В течение восьми месяцев продолжались переговоры с потенциальными инвесторами о возможном спасении W Series, но они не увенчались успехом. Поскольку финансовое положение компании иначе как плачевным не назовёшь, её дела переданы кризисным управляющим – эти обязанности поручены Кевину Ли и Генри Шиннерзу из юридической фирмы Evelyn Partners LLP.

«Эти новости расстроят сотрудников компании и гонщиц, а также болельщиков всего мира, который следили за этим чемпионатом, – заявил Ли. – Компания была не в состоянии провести сезон в 2023 году из-за свой экономической ситуации. Её руководство вело переговоры с различными сторонами о дополнительном финансировании и возможной продаже бизнеса. К сожалению, добиться прогресса не удалось».

Дэвид Култхард, один из акционеров W Series, в майском выпуске подкаста Formula for Success обвинил потенциальных инвесторов в том, что они не выполнили своих обещаний: «Я пытался помочь учредителям серии, и больше всего меня расстроило, что при всех предпринятых ими усилиях и потраченных средствах было немало компаний, которые инвестируют в автоспорт, но их разглагольствования о необходимости способствовать многообразию и инклюзивности так и остались разговорами.

Фактически они говорили, что дадут денег, но не сделали этого. Похоже, что эта глава заканчивается, но дело W Series будут продолжать такие люди, как Джейми Чэдвик (трёхкратная чемпионка серии) и Наоми Шифф (ныне входит к бригаду экспертов Sky Sports F1).

«Спасибо за всё, W Series! – так отреагировала на сегодняшние новости Джейми Чэдвик. – Благодаря ей изменилась моя жизнь и открылись новые карьерные возможности, за что я буду вечно благодарна!»