Баттон: Будем надеяться, что публика не разойдётся

Дженсон Баттон, автор знаменитой победы на канадской трассе, которую он одержал в 2011 году (но это отдельная история), в эфире телеканала Sky Sports поделился своими соображениями, почему команды сожалеют о её досрочном завершении, а по сути об её отмене, поскольку красные флаги появились на трассе примерно через четыре минуты после начала сессии.

«Эта трасса очень отличается от барселонской, – подчеркнул чемпион мира 2009 года, когда стало известно о решении не возобновлять заезды. – Для того, чтобы добиться нужных скоростей, требуется время, а особенность этой трассы состоит в том, что состояние поверхности асфальта по ходу уик-энда очень заметно улучшается.

Гонщики здесь хотят сразу приступить к тренировкам и проехать в пятницу как можно больше кругов, хотя ситуация не такая уж плохая, поскольку во второй сессии они получат дополнительные 30 минут.

Кстати, вчера я участвовал во встрече с канадскими болельщиками, и большинство из тех, кто там был, ходят на эту гонку уже в течение 20-ти, а то и 30 лет. Так что они тоже расстроены, но такого рода вещи иногда происходят. Будем надеяться, что болельщики не разойдутся, останутся на автодроме и посмотрят хотя бы вторую тренировку».

Тем временем, в FIA предпринимают попытки разобраться с причиной проблем и восстановить нормальную работу систем наблюдения CCTV, поскольку без этого невозможно осуществлять контроль за происходящими на трассе событиями и проводить анализ инцидентов, если они будут происходить. А на канадской трассе вероятность этого более чем велика.

Стив Нильсен, спортивный директор федерации, когда ему был задан вопрос о происходящем, был предельно краток: «Мы делаем всё возможное, чтобы наладить работу систем CCTV, а также выясняем, в каком состоянии те видеозаписи, на которых зафиксировано начало первой сессии».