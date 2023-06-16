Бергер: Проблемы Ferrari связаны не с гонщиками

В карьере Герхарда Бергера в своё время было два периода, когда он выступал за Ferrari, в конце 80-х и в первой половине 90-х, и по его мнению, в нынешних проблемах Скудерии нельзя обвинять гонщиков команды. По словам австрийца, отставание от лидеров чемпионата объясняется прежде всего тем, что Ferrari не хватает высококлассных специалистов.

«Людей приходится убеждать перебраться в Маранелло, а это не так просто. Они опасаются, что с этой командой они не смогут добиться побед, – заявил 63-летний Бергер в интервью Gazzetta dello Sport. – При этом есть другие крупные команды, например Mercedes, Aston Martin, которые тоже пытаются переменить инженеров из Red Bull Racing, этим занимается даже Audi, которая только недавно приступила к своему проекту».

Бергер также не исключает, что слухи о возможном переходе Льюиса Хэмилтона в Скудерию могли быть запущены самой итальянской командой в качестве своего рода приманки, на которую могут среагировать инженеры других команд.

«Иногда определённые стратегические манёвры могут использоваться для переманивания инженеров, в данном случае из Mercedes, – предположил он. – Я не верю, что истинная проблема Ferrari связана с гонщиками, и в 2022 году дело было тоже не в них. Их гоночное мастерство не вызывает сомнений, Шарль Леклер и Карлос Сайнс – исключительно сильные профессионалы».