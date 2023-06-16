Боттас порадовал публику очередным забавным шлемом

Валттери Боттас порадовал болельщиков очередным оригинальным шлемом, специально подготовленным к канадскому уик-энду. Как всегда, оформление шлема было разработано Тиффани Кромвелл, австралийской подругой гонщика Alfa Romeo, а об остальном он рассказал сам в коротком видео, которым поделился в социальных сетях.

Валттери Боттас: «Когда я думаю о Канаде, первое, о чём я вспоминаю – это бобры, поэтому на моём шлеме есть несколько бобров. А также тут есть лесоруб – вообще-то, это я сам тут рублю дрова.

Это замечательное оформление шлема было опять же разработано Тиффани, а источником вдохновения служило то, что символизирует Канаду: бобры, лесорубы и прекрасная канадская природа. И, конечно, наверху есть и красивый кленовый лист».

Но это ещё не всё: в паддоке автодрома имени Жиля Вильнёва Валттери появился точно в таком же одеянии, какое мы видим на на лесорубе, изображённом на шлеме, что, конечно, болельщики тоже отметили. Кто-то из них оставил на странице Боттаса такой комментарий: «Этот шлем займёт самое высокое место в моём рейтинге любимых шлемов!»