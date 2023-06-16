Боттас: Заработать очки – реалистичная цель

Валттери Боттас вполне солидарен со своим напарником Гуаньюем Чжоу в том, что приход Джеймса Ки в швейцарскую команду в преддверии её стратегического альянса с Audi – это очень хорошая новость.

Валттери Боттас: «Разумеется, Джеймсу в команде очень рады. У него богатый опыт, ведь он поработал в разных коллективах и побывал в разных ситуациях. Думаю, он хорошо впишется в нашу команду и дополнит её, поэтому мы с нетерпением ждём начала работы с ним.

В Хинвиле достаточно неплохая базовая инфраструктура, хотя всегда есть что улучшить, и каждое отдельное подразделение не прочь получить новейшее оборудование. Сейчас идёт работа, направленная на то, чтобы определить, в какие именно области нужно в первую очередь инвестировать и в какие сроки, и у нас разработан чёткий план, рассчитанный на перспективу.

Но в любом случае команде также необходимы новые специалисты, и её состав постепенно укрепляется.

Если говорить о предстоящем уик-энде, то мы надеемся заработать очки. Думаю, это вполне реалистичная цель. В Барселоне машина позволяла финишировать в первой десятке. Посмотрим, как наши дела пойдут здесь, ведь канадская трасса совсем другая, но мы приложим все усилия и всерьёз намерены бороться за очки».

В прошлое воскресенье в Ле-Мане с успехом прошёл 24-часовой марафон, посвящённый 100-летию легендарной гонки. Посмотреть его собралось более 300 тысяч болельщиков, и Валттери спросили, нет ли у него желания когда-нибудь выйти на старт на кольце Сартэ.

«Почему бы и нет? Возможно, когда-нибудь мне это удастся, но я согласен с теми гонщиками, кто чувствует, что совместить Ле-Ман с выступлениями в Формуле 1 непросто, – ответил финн. – И дело тут не только в гонках, у нас есть и другие обязательства, поэтому график очень плотный. Но я бы сказал так: после завершения карьеры в Формуле 1 можно будет что-нибудь предпринять. Но ещё выше вероятность, что до Ле-Мана я приму участие классической австралийской гонке в Батерсте».