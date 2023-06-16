Гран При Канады: Элементы силовых установок

По ходу сезона команды без штрафных санкций (после недавних поправок) могут использовать по четыре двигателя внутреннего сгорания, турбины, MGU-H и MGU-K, по два накопителя энергии и блока управляющей электроники.

Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих – потерей пяти мест. Если размер штрафа – более 15 позиций, гонщик стартует с последнего ряда. Если несколько гонщиков получают такие штрафы, стартовая позиция зависит от результата квалификации.

Ограничена и замена выхлопных систем (EX) – их можно использовать только восемь за сезон, последующие замены наказываются аналогичным штрафом.

В пятницу в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в Канаде, но уже сегодня произойдут очередные замены.

Элементы силовых установок перед Гран При Канады

Гонщик Команда Мотор ICE TC MGUH MGUK ES CE EX 01. М.Ферстаппен Red Bull RBPT 2 2 2 2 1 1 2 11. С.Перес Red Bull RBPT 2 2 2 2 3 3 2 16. Ш.Леклер Ferrari Ferrari 2 2 2 2 3 4 2 55. К.Сайнс Ferrari Ferrari 2 2 2 2 2 2 3 63. Д.Расселл Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2 3 44. Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2 3 31. Э.Окон Alpine Renault 2 2 2 2 2 2 4 10. П.Гасли Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 4 81. О.Пиастри McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2 4 04. Л.Норрис McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 5 77. В.Боттас Alfa Romeo Ferrari 2 2 2 2 1 1 3 24. Г.Чжоу Alfa Romeo Ferrari 2 2 2 2 1 1 3 18. Л.Стролл Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 2 2 3 14. Ф.Алонсо Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 2 2 3 20. К Магнуссен Haas Ferrari 2 2 2 2 1 1 3 27. Н.Хюлкенберг Haas Ferrari 2 2 2 2 1 2 3 21. Н. Де Вриз AlphaTauri RBPT 2 2 2 2 1 2 3 22. Ю.Цунода AlphaTauri RBPT 2 2 2 2 1 1 2 23. А.Элбон Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 3 02. Л. Сарджент Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 4