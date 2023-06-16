Хюлкенберг посетовал на нестабильную работу резины

Гонщик Haas Нико Хюлкенберг, говоря об ожиданиях, связанных с канадским этапом сезона, признал, что команде Haas пока не удаётся разобраться с причинами повышенной деградации резины и её нестабильной работы. По словам немецкого гонщика, поиск решения пока продолжается.

Нико Хюлкенберг: «Трасса в Монреале очень сильно отличается от Барселоны, и обстоятельства в этот уик-энд будут иными. На некоторых трассах у нас были проблемы из-за нестабильного поведения шин, из-за их повышенной деградации. В какие-то уик-энды это проявлялось больше, в какие-то меньше, и всё зависит от характеристик трассы, её покрытия, и от тех составов резины, которые у нас есть.

Разумеется, мы над этим работаем, стараемся найти решение проблемы, чтобы более стабильно выступать на разных трассах, но всё это пока в процессе.

А вообще у меня отличные воспоминания о гонках в Монреале, это один из моих любимых Гран При, мне нравится и трасса, и этот город, и канадские болельщики, которых отличает страстная любовь к автоспорту, и мы это чувствуем. Поэтому хочется поскорее приступить к работе, а что касается погоды, то она тут непредсказуемая, поэтом предлагаю просто дождаться завтрашнего дня».