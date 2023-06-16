Лэнс Стролл только недавно оправился от травм

Перед началом сезона Лэнс Стролл травмировал руки во время тренировки на велосипеде. В Монреале перед началом гоночного уик-энда Гран При Канады гонщик Aston Martin рассказал, что всего несколько недель назад восстановился от полученных травм.

Лэнс Стролл: «Гонка в Монако была первой, в которой я чувствовал себя на 100%. Сейчас я определённо чувствую себя лучше, хотя небольшая боль до сих пор присутствует, и кое-какие моменты меня беспокоят. Но за рулём я чувствую себя почти на 100%.

Мне помогает каждый круг в кокпите. Перед началом сезона я потерял много времени, поэтому было непросто войти в ритм. Не думаю, что эти потери можно наверстать, но чем больше кругов проезжаешь, тем лучше.

Сейчас я лучше понимаю машину и чувствую себя гораздо комфортнее за рулём. Теперь я знаю, какой подход требуется к машине, и какие у неё сильные и слабые стороны».