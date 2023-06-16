Ник де Вриз: Прогресс AlphaTauri обнадёживает

После семи гонок сезона на счету AlphaTauri всего два заработанных очках, однако гонщик команды Ник де Вриз не теряет оптимизма. В Монреале накануне Гран При Канады Ник рассказал, что его обнадёживает прогресс команды.

Ник де Вриз: «Команда провела два достойных уик-энда и продемонстрировала хороший прогресс. Я горжусь работой, которую мы проделали вместе с начала сезона. Всё это позволило приблизиться к первой десятке. Мы становимся конкурентоспособнее, и это вдохновляет. Я очень рад приезду в Монреаль и с нетерпением жду уик-энд.

Новинки, которые готовит команда, работают именно так, как мы и рассчитываем. Однако наши соперники тоже дорабатывают машины и привозят новинки на трассу. Однако если оценить нашу конкурентоспособность в начале сезона и после семи гонок, то мы увидим чёткий восходящий тренд, который обнадёживает».