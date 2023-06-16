Сайнс: Надеюсь, уик-энд сложится лучше, чем предыдущий

Карлос Сайнс рассчитывает выступить в Канаде лучше, чем в домашней гонке в Барселоне, в том числе и потому, что монреальская трасса походит его стилю пилотирования и в целом должна подойти машине Ferrari.

Карлос Сайнс: «Мне нравится канадская трасса, она подходит моему стилю пилотирования, и в прошлом я всегда здесь неплохо выступал. Просто мне нравится это ощущение, когда ты атакуешь поребрики, едешь впритирку с барьерам, и этим трасса напоминает Монако. Поэтому надеюсь, что этот уик-энд сложится лучше, чем предыдущий.

Могу сказать, что команда детально проанализировала всё, что произошло в Испании, и мы определённо продвинулась вперёд в понимании особенностей нашей машины, и после того уик-энда извлекли несколько уроков.

Но что касается эффективности SF-23, то она осталась на прежнем уровне, мы не привезли в Канаду никаких новинок. Тем не менее, постараемся в большей степени раскрыть потенциал того комплекса обновлений, что был представлен в Барселоне. Кроме того, мы считаем, что по характеристикам монреальская трасса должна нам лучше подойти.

Если говорить о соперниках, то команда Alpine уже почти нас догнала, хотя думаю, что мы по-прежнему немного её опережаем по скорости. А впереди нас Aston Martin и Mercedes, причём обычно Aston Martin немного быстрее, хотя вообще-то они примерно на одном уровне. Но в Барселоне преимущество было на стороне Mercedes. Посмотрим, повторится ли это в Канаде».