В Ferrari не нашли причину проблем на машине Леклера

В Барселоне Шарль Леклер жаловался на то, что его машина была неуправляемой. Гонщик Ferrari рассчитывал, что инженеры найдут причину и устранят её, но на пресс-конференции FIA в Монреале признал, что у команды до сих пор нет ответа, и это является поводом для беспокойства в предстоящий уик-энд.

Шарль Леклер: «Честно говоря, такое происходит впервые в моей карьере. У меня были проблемы в левых поворотах, и я говорил об этом сразу после квалификации в Барселоне. Мы видели на телеметрии, что в левых поворотах я терял по шесть-семь десятых секунды, но мы до сих пор не знаем, с чем это связано.

Полагаю, вся команда не удовлетворена теми результатами, которые мы сейчас показываем на трассе. Наша форма очень далека от ожиданий, которые у нас были в начале сезона. Мы это осознаём и признаём.

Квалификация в Барселоне была особенной, и я думаю, что не единственный, кто столкнулся с проблемами. Нам нужно во всём разобраться, но прямо сейчас мы не знаем причину, и это немного беспокоит. Причину нужно обязательно найти, поскольку машина управлялась очень и очень плохо.

Мы должны продолжать атаковать, привозить новинки как можно чаще и на регулярной основе. В квалификации в Барселоне у меня возникли серьёзные проблемы, но и в гонке ситуация не изменилась к лучшему. У моего напарника Карлоса Сайнса получилась отличная суббота, но в воскресенье у него возникли проблемы с гоночным темпом.

В меня вселяет уверенность тот факт, что у нас есть чёткое направление для дальнейшей работы, и вся команда хочет прибавить. Благодаря этому я верю в проект».