В Haas рассчитывают сохранить состав пилотов на 2024-й

Гюнтер Штайнер доволен работой Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга в этом сезоне. Руководитель команды Haas дал понять, что оба гонщика сохранят свои места в команде в 2024 году.

Гюнтер Штайнер: «Если говорить о ситуации на рынке пилотов, то в данный момент мы вполне довольны тем составом, который у нас есть. Мы хотим объявить имена гонщиков на следующий год как можно раньше, чтобы не повторять прошлогоднюю историю.

В 2022-м мы затянули с объявлением и на каждой гонке повторяли, что объявим состав на следующем этапе. В конечном счёте, это уже всем наскучило.

Я доволен выступлениями Нико – его опыт помогает. Он всегда откровенно говорит о проблеме, и мне нравится такой подход. Никто не пытается ничего скрыть, и все сообща ищут решение проблемы».