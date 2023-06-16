Власти Квебека поддерживают Гран При Канады

Пьер Фитцгиббон, министр экономики, инноваций и энергетики провинции Квебек, высказался в поддержку Гран При Канады, поскольку гонка Формулы 1 приносит выгоду Монреалю, хотя он дал понять, что в курсе озабоченности той части населения, которую прежде всего волнуют проблемы экологии.

«Люди могут говорить, что автоспорт – пережиток прошлого, поскольку в качестве топлива в этих машинах используется бензин, а нам это не нужно. Это надо принимать во внимание, но я считаю, что в том числе благодаря Формуле 1 мы наблюдаем в Монреале бурный рост активности в сфере туризма, и это нас очень радует», – заявил Фитцгиббон, выступая в среду на заседании совета министров Квебека.

Как пишет Le Journal de Montreal, он не приводил конкретных цифр, но подчеркнул, что с предстоящим Гран При Канады связаны определённые ожидания, и гонка пройдёт успешно.

В прошлом году промоутеры монреальской гонки продлили контракт на её проведение до 2013 года, и Фитцгиббон это только приветствует, ведь Гран При оказывает позитивное влияние на развитие местной экономики: «Думаю, это очень важное событие, хотя, конечно, надо понимать, что оно оказывает определённое воздействие на окружающую среду, но Формула 1 эволюционирует и в этом отношении».

Судя по всему, министр экономики Квебека имеет в виду предстоящий переход на биотопливо, запланированный на 2026 год, и планы Формулы 1 достичь углеродной нейтральности к 2030 году.