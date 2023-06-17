Bridgestone подала заявку на участие в Формуле 1

Компания Bridgestone подала заявку на участие в тендере, по итогам которого будет определён поставщик шин для Формулы 1 с 2025 года.

Высокопоставленные источники британской BBC Sport сообщают, что заявка Bridgestone «впечатляет», и японская компания всерьез рассматривается как вариант замены Pirelli. В свою очередь итальянские шинники тоже подали документы для участия в тендере.

Гонщики Формулы 1 знают о заявке Bridgestone, и некоторые из них поддерживают идею смены поставщика резины. Инсайдеры уверяют, что японская компания в представленных документах обещает поставлять шины, которые позволят гонщикам атаковать сильнее и на большем числе кругов, чем на современной резине Pirelli.

Из действующих гонщиков Формулы 1 только у Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Нико Хюлкенберга есть опыт выступлений на японских шинах, поскольку компания была поставщиком чемпионата до 2010 года включительно. Один из неназванных пилотов подтвердил BBC Sport, что оба чемпиона мира поддерживают заявку Bridgestone, поскольку они помнят, как японские шины позволяли атаковать на протяжении всей дистанции гонки, не опасаясь перегрева резины.

Тем не менее, некоторые высокопоставленные лица скептически относятся к идее смены поставщика шин. В качестве аргументов они приводят тот факт, что Pirelli уже более десяти лет является лояльным партнёром Формулы 1, и нет никаких гарантий, что новый поставщик лучше справится с работой. Кроме того, некоторые указывают на тот факт, что современные машины создают на шины более экстремальные нагрузки, чем те, что были во времена Bridgestone с 1997 по 2010 годы.

Однако те, кто поддерживает заявку Bridgestone, уверяют, что нет оснований полагать, что компания с такой репутаций в автоспорте не справится с задачей. Для самой Bridgestone возвращение в Формулу 1 нужно в связи с ростом популярности чемпионата в США, а для японской компании американский рынок является одним из ключевых.

В FIA уже получили соответствующие заявки от Pirelli и Bridgestone. Сейчас проводится их оценка, которая займёт несколько недель, после чего последуют коммерческие переговоры с Формулой 1, которые могут занять несколько месяцев.

На просьбу прокомментировать подачу заявки на участие в Формуле 1, представитель Bridgestone заявил следующее: «Компания Bridgestone имеет 60-летний опыт выступлений в автоспорте, и мы являемся партнёром многих гоночных серий.

Мы продолжаем развивать и совершенствовать наши технологии в гонках высочайшего уровня по всему миру. Формула 1 рассматривается нами как один из вариантов».