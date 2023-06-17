Гонщикам Alpine помешали технические проблемы

Технические проблемы помешали гонщикам Alpine в пятничных тренировках Гран При Канады. В первой сессии Пьер Гасли остановился на трассе сразу после выезда из боксов из-за проблем с электрикой на запасном руле. Во второй тренировке Пьеру вернули основной руль, и с ним уже проблем не возникло.

Его напарник Эстебан Окон досрочно закончил работу на трассе во второй тренировке из-за падения давления в системе охлаждения.

Пьер Гасли (10-й): «Пятничные тренировки в Канаде сильно отличались от обычных, но я всё равно смог провести продуктивный день.

Первая тренировка для меня началась не лучшим образом из-за проблем с запасным рулём. К счастью, я не потерял времени, поскольку вскоре на трассе появились красные флаги из-за технических проблем на трассе.

Вторая сессия свободных заездов сложилась гораздо лучше, и за полтора часа мы смогли выполнить почти всю программу до того, как пошёл дождь. У меня был интересный момент в четвёртом повороте, когда задняя часть машина заскользила, но я смог избежать контакта со стеной.

Думаю, мы в неплохой форме перед оставшимися днями уик-энда. Надеюсь, что третья тренировка поможет нам лучше подготовиться к квалификации».

Эстебан Окон (18-й): «Сложный день. Первая тренировка началась с перебоев с электричеством и проблем с камерами CCTV на трассе, из-за которых все команды не смогли поработать.

Во второй тренировке уже я не смог как следует поработать из-за предполагаемого падения давления в системе охлаждения. Очевидно, что день выдался непростым, но к субботе мы решим проблемы и выступим лучше, когда это будет иметь значение.

Мы с командой проанализируем собранную информацию и постараемся максимально использовать все возможности в третьей тренировке, чтобы подготовиться к квалификации».