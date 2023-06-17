Хорнер: Ферстаппену удаётся быстро прогревать шины

Макс Ферстаппен показал лучшее время на третьей тренировке в Монреале, тогда как Серхио Перес, его напарник, завершил сессию на 17-й строчке протокола. Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, прокомментировал такие итоги в эфире телеканала Sky Sports.

Кристиан Хорнер: «Условия были сложные, видимость по ходу сессии неважная, поскольку эти промежуточные шины поднимают очень плотную пелену брызг. Тем не менее мы собрали большой объём информации, тем более такая же погода будет сопровождать и квалификацию.

Для Макса сессия сложилась удачно, он довольно быстро вошёл в нужный ритм и смог избежать неприятностей. Благодаря агрессивному стилю пилотирования ему удаётся быстро прогревать шины. А вот Серхио из ритма выбился, но я не особо тревожусь, в квалификации он его снова найдёт. На тренировке он так и не смог добиться эффективной работы резины, но мы предоставим ему и его инженерам всю необходимую информацию, чтобы они нормально подготовились к квалификации.

По ходу сессии вообще все гонщики жаловались на блокировку передних тормозов, но это связано с тем, что передние шины было сложно прогреть до нужной температуры. Вероятно, в квалификации будет сложно определиться, в какой момент переходить с шин для сильного дождя на промежуточную резину.

Поскольку к воскресенью погода может измениться, нам приходится искать компромисс в настройках. Температуры завтра, вероятно, будут другие, поэтому надо найти некую середину, чтобы гонщики чувствовали уверенность за рулём, но при этом не хочется регулировать крылья на слишком большой угол атаки, ведь тогда в гонке начнутся сложности из-за недостаточно высокой максимальной скорости.

Думаю, что в этот уик-энд нашими самыми сильными соперниками будут гонщики Ferrari, похоже, что у них довольно быстрые машины. Aston Martin примерно на их уровне, а вот Mercedes пока немного позади – похоже, у них проблемы с прогревом резины».