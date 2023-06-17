Ландо Норрис: Полезно, что погодные условия менялись

Гонщики McLaren в целом довольны итогами пятницы, хотя Ландо Норрис подчеркнул, что когда начался дождь, началось очень сильное аквапланирование. Но даже плохая погода не испортила их впечатления от монреальской трассы.

Ландо Норрис (13-й): «Здорово, что мы снова в Канаде на трассе, которая мне очень нравится. День прошёл нормально, и на самом деле полезно, что погодные условия менялись. Мы приложили немало усилий, стараясь подобрать оптимальные настройки.

Если говорить о балансе, то я чувствую, что мне комфортно за рулём, а это самое главное. Впрочем, когда трасса мокрая, её характер полностью меняется, и ситуация с аквапланированием здесь, пожалуй, хуже, чем где-либо.

Впрочем, мы прогрессируем и завтра продолжим трудиться, чтобы бороться за хорошие результаты в квалификации».

Оскар Пиастри (11-й): «Мне удалось многое узнать об этой трассе за время второй тренировки, время которой было увеличено на полчаса, и мы успели выполнить почти всю программу. Радует, что я проехал немало кругов, мы провели и короткие серии, и длинные, так что всё нормально.

Я почувствовал уверенность за рулём машины, похоже, что она способна на неплохой темп. Пилотировать на этой трассе весело, хотя она очень неровная, и всё-таки мне всё понравилось.

Погода под конец сессии неожиданно испортилась, зато мы получили опыт пилотирования на мокром асфальте. Посмотрим, что нас ждёт в остальные дни уик-энда, но начало в целом обнадёживает».