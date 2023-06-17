Магнуссен: Большую часть программы мы выполнили

В пятницу в Haas F1 потеряли много времени на тренировках, но в целом задачу выполнили…

Кевин Магнуссен (12-й): «В пятницу нашу программу прервали сначала проблемы в первой сессии, потом погода и сложности с машиной Нико во второй, но мы всё равно успели выполнить большую часть программы.

Мы провели несколько серий кругов с разным количеством топлива на разных составах резины, собрав всю необходимую информацию. Многое решится в субботу, когда нас похоже ждут дожди».

Нико Хюлкенберг (20-й): «Неудачный день. В первой тренировке я проехал только один круг, во второй возникли технические проблемы. Не идеальный вариант для продолжения уик-энда, но что есть – то есть. Мы проанализируем данные с другой машины и будем двгаться дальше».